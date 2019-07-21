التجارة والصناعة تُوجِّه بتفعيل دور الرقابة على الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجّه وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد الرحمن عجب، إدارة التجارة الداخلية والتّعاونيات بتفعيل دور الرقابة على الأسواق لحسم جَشع التُّجّار الذي أسهم في ارتفاع أسعار السلع.

وقال الوكيل لدى مُخاطبته، الجلسة الافتتاحية للاتّحاد النوعي لمُنتجي الصّمغ العربي أمس، إنّ الصمغ العربي يرفد الخزينة العامة بـ(150) إلى (200) مليون دولار سنوياً، ودعا الاتحاد لإحكام التّنسيق بين الجَمعيّات المُنتجة للأصماغ بالولايات، ونوّه لأهمية تصدير الصمغ العربي عبر الوزارة.

من جانبه، أقَــــــــــرّ رئيس الاتحاد عوض الله إبراهيم، بوجود تَحَدياتٍ أقعدت بالقطاع منذ تكوينه في 2005م، وأكّد سعيهم لوضع التعديلات والمُضي قُدُماً لتحقيق الهدف وتقديم المُعالجات وسَدَاد دُيُون الاتحاد السّابقة للزراعة، ونوّه لضرورة تنظيم الأجسام حتى يتم تمويلهم