تقارير: تشامبرلين قد يغيب عن مباراة ليفربول ضد إشبيلية الودية

كشفت تقارير صحفية أن أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول ، لم يشارك في التدريبات قبل مواجهة فريق إشبيلية.

ويلتقي الفريقان، غدًا الاثنين، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت شبكة ”ليفربول إيكو“ العالمية أن تشامبرلين لم يشارك مع زملائه في التدريبات الاستعدادية لمواجهة النادي الأندلسي.

وأشارت إلى أنه لا توجد أي معلومات حتى الآن ما إذا كان اللاعب الإنجليزي يعاني أيَّ إصابة.

وشارك تشامبرلين لمدة ساعة في مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند، أمس السبت، والتي انتهت بهزيمة الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وأوضحت أن المدرب يورغن كلوب حريص على عدم إجهاد تشامبرلين خاصة بعد غيابه مدة قاربت العام لإصابته في الركبة.

ولعب الريدز -الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي- 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى.

إذ حقق الفريق الإنجليزي الفوز على كلّ من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر، السبت، أمام دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.