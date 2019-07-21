شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في حديثه للبي بي سي قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان انهم في المجلس لن يسلموا الرئيس المعزول عمر البشير الى محكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور وقد اصدرت بحقه مذكرة توقيف رفض الاستجابة لها، واردف البرهان يقول ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

ولنا مع الفريق البرهان وقفة لابد من قول كلمة قبلها وهي اننا لانتبني فكرة تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية وفي نفس الوقت لا نقول بتخوين من يطالبون بتسليمه ، وبعد اتضاح هذه النقطة نقول انه لاضير في اعلان الفريق البرهان انهم في المجلس العسكري لن يسلموا البشير للمحكمة الجنائية الدولية فهم أحرار في تحديد رؤيتهم واختيار موقفهم ولكن ليس من حق البرهان ولا مجلسه العسكري ان يقرروا محاكمة البشير في الداخل اذ انهم حكومة غير منتخبة ولاتملك تفويضا شعبيا يخولها الفصل في هذه المسألة الحساسة التي ترتبط بمصائر ناس وحياتهم ، وليترك البرهان امر تقديم البشير الى محكمة وطنية او تسليمه للجنائية الدولية للحكومة المنتخبة القادمة ذات التفويض الشعبى فهي صاحبة هذا الاختصاص لا برهان ولا عسكره .

ان الاستعجال وعدم إرجاء الفصل في هذه الخطوة الي حين تسلم الحكومة المنتخبة زمام الامور سوف يؤدى الي احداث ربكة كبري لا تحتملها البلد

دعك من هذا الهذيان يابرهان ولا تتحدث في ما لا يعنيك يكن خيرا لك وللبلد ككل .