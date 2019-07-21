عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019م

الخليج 365 :

صحيفة الصدى :

الثنائي الغاني نيلسون ومايكل ينضمان لكشف المريخ

المجلس يطالب كرونقو بالتنازل عن مستحقاته بطرف هلال التبلدي قبل التعاقد معه

ابراهومة: العرض العماني حقيقي ولكنني رفضته لضعفه…والتونسي شهاب ينضم للهلال.

أبرز عناوين صحف الهلال :

Advertisements

المدافع التونسي شهاب بن فرج يوقع في كشوفات الهلال

الأندية السودانية تترقب اليوم سحب قرعة دوري الابطال والكونفدرالية

الهلال يشطب المدافع محمد عثمان (كونتاك)

امبومبو ل“ديلي ميل”: أسعى للبحث عن تجربة جديدة بعيدا عن الهلال

الجهاز الفني للهلال يضيف بعض العناصر لكشفه الافريقي خلال الساعات القادمة

وفد الاتحاد العربي يصل الخرطوم للتوقيع على مشاركة القمة السودانية

الأولمبي يؤدي حصة تدريبية صباحية في الأكاديمية

تمارين البراعم تتواصل بإنتظام في الأكاديمية

الحكم السوداني وليد محمد يقرّر الاعتزال

المريخ يعلن ضم نيلسون لاعب هلال الأبيض إلى صفوفه بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات

الفلاح يكمل إجراءات تعديل النظام الاساسي

اسامة عطا المنان: شداد يتعامل بالقانون ونحن بروح القانون وأقل شوية

اسامة عطا المنان: الإعداد الحالي يضع القمة على أبواب الخروج من التمهيدي

اسامة عطا المنان: الجزائري بلماضي نال رخصة التدريب من أكاديميتنا دي.!!

عزالدين الحاج: هيئة التراخيص في شندي بالخميس و(5) أندية استحقت الرخصة

المعز محجوب: سأثبت قدرتي على العطاء

جنوب كردفان تدشن كرة القدم النسوية بحضور مدير عام وزارة التربية والتوجية

أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

وولفرهامبتون يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الآسيوي

مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال

سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار

إيسكو يرفض الرحيل للبوندسليجا

ميلان يتفق مع جناح الأرجنتيني آنخيل كوريا جناح أتلتيكو مدريد

رسميًا.. روما يضم الفرنسي جوردان نجم فيورنتينا

النيجيري إيجالو هداف أمم أفريقيا 2019 يعتزل اللعب الدولي

نيمار يغيب عن قائمة سان جيرمان لودية نورنبيرج

جريزمان على رأس قائمة برشلونة لجولة اليابان

جريزمان: بكيت بعد انتقالي لبرشلونة

هاتريك إبراهيموفيتش يقود جالاكسي للفوز بالديربي

زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو

فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد

تيخوانا يفتتح الدوري المكسيكي بإسقاط بويبلا

ساري: أحب بوجبا.. وهيجواين ضمن خططي

كلوب: لم أتعلم شيئًا من ودية دورتموند

زيدان يهنئ منتخب الجزائر بلقب الكان

كونتي: لوكاكو قادر على تحسين إنتر ميلان

إنييستا: اللعب أمام برشلونة شعور غريب

دي يونج: أتمنى مزاملة نيمار.. وميسي الأفضل بالعالم

دي تشيليو: يوفنتوس بات أقوى مع الصفقات الجديدة