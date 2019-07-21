تقرير: تصريحات نيمار عن راموس وفينسيوس جونيور قد تقربه من ريال مدريد

وأوردت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تصريحات نيمار عن مدح متواصل لثنائي الفريق الملكي راموس وفينيسيوس جونيور، وقال: ”راموس من أفضل اللاعبين من وجهة نظري على الإطلاق، فهو مدافع قوي ممتاز للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف، ومن الصعب اللعب أمامه ومجاراته في الملعب“.
وعندما تم توجيه سؤال إلى نيمار عن مواطنه فينيسيوس جونيور، قال: ”فينيسيوس سينافس بكل تأكيد على حصد لقب الكرة الذهبية في المستقبل، وسوف يكون لاعبا ذي شأن كبير“.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن علاقة نيمار مع ناديه باريس سان جيرمان غير مستقرة، ولذلك فهو مصمم على الرحيل ويضغط من أجل العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى ريال مدريد.
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