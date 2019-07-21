رئيس بايرن ميونخ ينتقد غوارديولا بسبب تصريحاته عن ليروي ساني

شن كارل-هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، هجوما حادا على المدير الفني السابق للفريق بيب غوارديولا بشأن ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، الذي يسعى النادي البافاري للتعاقد معه.

ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع الدولي الألماني ساني البالغ عمره 23 عاما في ظل غياب اللاعب عن التشكيلة الأساسية لسيتي الموسم الماضي لكن غوراديولا يتمسك بلاعبه.

وقال غوارديولا (48 عامًا) الذي قاد بايرن ثلاثة مواسم متتالية قبل الانتقال لتدريب سيتي إنه يعلم أن النادي البافاري يسعى خلف ساني.

وأضاف المدير الفني الإسباني على هامش الجولة الحالية لبطل البريميرليغ في آسيا: ”لقد تحدثوا (بايرن) منذ فترة طويلة أنهم يريدونه، لكن ليروي لاعب لدينا ونتمنى أن يظل معنا الموسم المقبل والذي يليه ويليه“ ونفى غوارديولا عن حديثه مع أي شخص من بايرن بشأن اللاعب.

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ونقلت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن رومنيغه قوله في رده على تصريحات غوارديولا: ”لا أعرف إذا كان بيب يعرف كل ما يدور في نادينا. دعنا ننتظر ونرى“.

وأضاف رومنيغه (63 عامًا): ”لا أريد تقديم أي تقارير عن ما يحدث بالنادي. حال حدوث شيء كهذا سنعلنه لكن لم يحدث شيء بعد“.

وصرح غوارديولا في وقت سابق بأنه يدعو ساني للاستمتاع والسعادة بالفريق لكن في حال عدم شعوره بالسعادة فعليه الرحيل.