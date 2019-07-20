داليا ألياس: أهميتي أصبحت اكبر من المجلس العسكري..وزمن الغتغتة والدسدسة إنتهى ألحقوا روحكم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت الشاعرة السودانية “داليا ألياس ” أن اهميتها وتاثيرها تفوق على المجلس العسكري وقوى الحرية، وانهم قد اصبحوا صفر على الشمال امام اهميتها، من فرط ردود الفعل الواسعة والهجوم اللاذع ضدها بعد اتهامها للرجال بعدم القدرة الجنسية وانتشار الجنس الثالث وانتشاره في اوساط المجتمع السوداني، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”

وكتبت “داليا” على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ساخرة من الهجوم الذي لاقته قائلة: ” بالله عليكم البيعرف زول فى المجلس العسكرى ولا الحرية والتغيير يوريهم إنهم طلعوا صفر على الشمال قدام تأثيرى وأهميتى الكبيرة وخطورتى ووضعهم صعب”.



مردفة : الناس ديل مفروض يستثمروني أو يحفزونى على الأقل، خسارة الردم والردحى الحاصل بسبب عشرة ونسة ده كلو يضيع ساى يا جماعة!،

والله لو التعليق كان بس بى جنيه كان هسه إشتريت من حمدتى جبل عامر!!.

قلتو لى منتظرين فجر الخلاص والتطور والتنمية؟ بى ويييين مع ظلام النفوس المريضة والتابعية والتخلف؟!! ، ياخ والله حالة تحنن وتشفق!.

جهل مركب ورجعية وإنصرافية وعدم تقوى غريبين.

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وللعلم .. .معظم النوعية دى ماحضرت الحلقة كاملة…ولا سمعت كلامى كامل وفى الغالب إكتفوا بالمقطع المبتور أو بالبوست المكتوب!، وكل الأزمات متوفرة وإتأكدت بالنسبة لى،وحيدور الزمن وتتذكروا كلامى البقولو ده كلو بعد فوات الأوان ألحقو روحكم وعيالكم.

مضيفة ان زمن الغتغتة والدسديس إنتهى .

وكانت “داليا ” قد لاقت هجوما لاذعا بسبب تحدثها عن أزمة فحولة بين السودانيين، وان النساء ظل يشتكين بالقروبات بكثرة من هذه المشكلة، وهذا من المسكوت عنه في المجتمع السوداني بحسب “كوش نيوز”.

وقالت “داليا”خلال برنامج ينشر على اليوتيوب نحن زمان رجالنا لا بعرفوا الحبوب ولا العسل الملكي، الواحد يعرس أربع وتاني يطلقهم ويدبل فيهم أربع ياجماعة نكون واضحين”.

وتحدثت “داليا” عن وجود الجنس الثالث وانتشاره في المجتمع السوداني وأصبحوا يجدون “التقييم” وهذا يعني وجود أزمة فحولة، مضيفة ” حايجو ناس يهاجموني ويقولوا لي نحن مجتمعنا السوداني انبل واجمل وانت مسحتي بمجتمعنا الواطة ودا كلام انشاء ساي”.