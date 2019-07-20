48% يكملون التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي

أكمل 93410 طالب وطالبة إجراءات التقديم لمؤسسات التعليم العالي وتسليم الاستمارة الإلكترونية بنسبة 48.8% من مجموع العدد المتوقع للتقديم في الدور الأول وذلك قبل نهاية التقديم بستة أيام والذي من المتوقع إغلاقه مساء الخميس المقبل 25 يوليو الجاري.

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وأشار مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقريره اليومي لسير عمليات التقديم الإلكتروني بحسب سونا – أن عدد المتعاملين مع النظام بلغ 125661 طالباً وطالبة بنسبة 65.7% من جملة العدد المتوقع.

وحافظت ولاية البحر الأحمر على المركز الأول من حيث عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 87.5% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال هذه الفترة، بينما تقدمت ولاية شرق دارفور إلى المركز الثاني بنسبة 60.9% وجاءت ولاية نهر النيل في المركز الثالث بنسبة 58.6%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)