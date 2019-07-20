الخارجية البريطانية تستفسر عن وضع المعتقل كمال عبد القادر

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 316 مشاهدة ﺍﺳﺘﻔﺴﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺩ. ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻦ، ﻭﺍﺗﺼﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻏﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ بحسب صحيفة الجريدة، ﺃﻥ ﺩ. ﻛﻤﺎﻝ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ. ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﻦ ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ. Advertisements ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻈﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ مخاطبات ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻣﺲ، ﻭﻛﺸﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻮﻛﺐ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺸﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﻜﻮﺑﺮ ﻭ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻴ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺩ.ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺻﺤﻔﻴﺎً ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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