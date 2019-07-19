ظريف يعلق على خطط واشنطن تعزيز قواتها في السعودية

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن البنتاغون سيرسل عدة مئات من الجنود إلى السعودية كجزء من حشد للقوات في مواجهة التهديدات المحتملة من طهران وحلفائها. ووفقا للمصادر، بدأت الولايات المتحدة بالفعل بإرسال أكثر من 500 جندي إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض.
وقال ظريف في مقابلة مع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية اليوم الجمعة: "هذه خطوة رمزية لا تساعد أحدا في مسألة الأمن. لا يمكن شراء الأمن في منطقتنا من الخارج. نعتقد أن بلدان المنطقة يجب أن تضمن أمنها من خلال التعاون والتكامل الإقليمي، وليس عن طريق محاولة شرائه من الخارج. إنها ليست دائما وسيلة موثوقة لضمان الأمن والاستقرار".
وتدهور الوضع في منطقة الخليج بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، لاحقا تعرضت عدة ناقلات نفط لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.
ووصل التوتر في المنطقة ذروته إثر إسقاط الجيش الإيراني طائرة أمريكية بدون طيار .
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