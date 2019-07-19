وزير الخارجية البحريني يلتقي وزير الخارجية الاسرائيلي في واشنطن

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الخليج 365:
للمرة الأولى على نحو علني ورسمي التقى وزيرا الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة والإسرائيلي اسرائيل كاتس على هامش مؤتمر حول الأديان في واشنطن.
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي وصفت اللقاء بالنادر، نشرت صوراً للوزيرين يتوسطهما في إحداها المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران برايان هوك وقالت إن الجانبين بحثا التعاون الثنائي وموضوع إيران واتفقا على الحفاظ على التواصل.
المصدر الميادين…
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