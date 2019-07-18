فلورنتينو بيريز يحدد سعر نجم ريال مدريد

اقترب نادي أتليتكو مدريد من الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حدد سعر خاميس رودريجيز لاعب الملكي بـ 50 مليون يورو، للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية. واشارت الشبكة أن أتلتيكو مدريد هو الأقرب لـ الفوز بخدمات "رودريجيز" بعد تصريحات رئيس نابولي دي لاورنتيس بعدم مقدرتهم على دفع سعر اللاعب الكولومبي.

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