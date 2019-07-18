القيادي بالحرية والتغيير اسماعيل تاج : علينا التفاؤل بالوصول إلى نتائج إيجابية خلال الجولة الجديدة

التاريخ: 18-يوليو-2019
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير مولانا إسماعيل التاج “إنه علينا التفاؤل بالوصول إلى نتائج إيجابية خلال الجولة الجديدة للتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، مشيرا إلى أنها جولة تتناول قضايا استراتيجية مهمه كسلطات تعيين رئيس القضاء والنائب العام وغيرها .
وأضاف التاج بحسب (سونا) نسعي الى اتفاق يصب في مصلحة الشعب السوداني صاحب القرار وتحقيق التحول الديمقراطي ، مشيرا إلى أنه ينبغي أن نتفاءل بمستقبل أفضل للبلاد، مضيفا أن من وقع بالأحرف الأولى يوم أمس هو الأستاذ أحمد ربيع وهو ممثل ومفاوض عن تجمع المهنيين، مشيرين الى أنهم في تجمع المهنيين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بالكفاءة والاستقامة فى احداث العنف فى الثالث من يونيو وغيرها من الاحداث الوقائع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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