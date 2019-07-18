الهلال يرحّب بالمشاركة في البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحبّ نادي الهلال بالمشاركة في البطولة العربية دون أيّ شروط بعد إخطار الاتحاد العربي بالخطوة بصورة رسمية.

وسابقًا، رفض الهلال التواجد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال الموسم الماضي بعدما اعترض على المقابل المادي.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّه من المتوّقع أنّ يتم التوقيع بصورة رسمية على مشاركة الهلال والمريخ الأحد المقبل.

يشار إلى أنّ قرعة البطولة العربية تقرّر أنّ تجرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.