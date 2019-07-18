بالفيديو:(فاهمةوحلوة) .. عبارات الغزل تنهال على عضو وفد التفاوض القانونية ابتسام سنهوري وكنداكة تستنكر

أثارت القانونية ابتسام سنهوري عضو الوفد المفاوض من قوي الحرية والتغيير – أثارت اعجاب الكثيرين من رواد المواقع التواصل الاجتماعي بعذ ظهورها في قناة فضائية حيث انبرى عدد منهم يتغزلون في جمالها وطلتها حيث كتب احدهم يقول : (والله امراة جميلة جمال عديل كده) بينما كتب اخر قائلا : (راقيه وفاهمه وعاقله ومتعلمه وحلوة) بينما اكتفى معلق بكلمة واحدة حيث كتب (عسسل).

هذا وقد استنكر عدد من رواد المواقع الاتجاه الى التغزل عوضا عن الاهتمام بالقضية التي تناولها القيادية حيث اعتبروا السلوك انصرافا حيث كتب معلق بقول :(يا ناس بالتعلقوا مشاترين فوقوا من الالانصرافيه الدخلوكم فيها الكيزان دى) بينما كتب اخر: (يا ناس التعليق الناس ميتين وانتو بتتغزلو) وكتبت احدى المتابعات مستنكرة :(وااااي انا من بعض المعلقين نحنا في شنو وانتو في شنوا ركزوا على الراس سبحان الله الرجل رجل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)