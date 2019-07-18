إتفاق هندي إسرائيلي لشراء أنظمة صاروخية

الخليج 365:

تعاقدت الهند مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المملوكة لـ(إسرائيل)، لشراء أنظمة صاروخية منها، وفق هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء.

وقالت الهيئة “إن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت اتفاقيات إضافية مع الهند، لتزويد بحريتها بمنظومات مكملة لمنظومة (باراك 8)، لاعتراض الطائرات والسفن والصواريخ”.

والعام الماضي، وقعت (إسرائيل) والهند صفقة عسكرية، قيمتها أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، اشترت بموجبها الهند أنظمة عسكرية إسرائيلية، بينها منظومة “باراك 8”.

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والاتفاقية الجديدة مكملة لاتفاقية العام الماضي، بقيمة 50 مليون دولار، وبموجبها تواصل (إسرائيل) توفير قطع غيار وخدمات صيانة، علما بأن (باراك 8) هي “ثمرة تطوير مشترك بين البلدين”، بحسب الهيئة.

وفي 2015 أعلنت شركة “رفائيل” للصناعات العسكرية المتطورة أنها اتفقت مع الشريك الهندي على إنتاج قسم من منظومات الصواريخ التي تشتريها الهند منها على الأرض الهندية.

وتشتهر دولة الاحتلال الإسرائيلي ببيع الأسلحة، فوفقا لوزارة الجيش الإسرائيلية، تم تصدير أنظمة صواريخ وطائرات بدون طيار وأنظمة رادار وأنظمة عسكرية إلكترونية، بنحو 7.5 مليار دولار حول العالم، خلال 2018.