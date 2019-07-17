الإمارات تتبرأ من الناقلة المختفية

الخليج 365:

نفت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، أن تكون ناقلة النفط المختفية في مضيق هرمز، منذ ليل السبت الماضي، تتبعها من قريب أو بعيد، وذلك ردا على تقارير دولية أكدت أن الناقلة التي تعرضت إلى الحادث الغامض، إماراتية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عن مصدر مسؤول، قوله إن ناقلة النفط RIAH غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.

وأضاف المصدر أن أبوظبي بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائها الدوليين.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال مسؤولون بالبنتاغون إن واشنطن بات لديها شكوك قوية بأن إيران احتجزت ناقلة النفط المختفية في مضيق هرمز.

Advertisements

ولدى تناولها الأخبار، خلال الساعات الماضية، قالت وسائل إعلام دولية إن الناقلة تابعة لدولة الإمارات.

واختفت الناقلة فجأة من على شاشات الرادار، ليل السبت الماضي، خلال وجودها بمضيق هرمز، بعدما سجل آخر موقع لها جنوحها بشكل مفاجئ إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية.

وكان محققو الاستخبارات الأمريكية يتعاملون مع فرضية قوية تقول إن الناقلة تم احتجازها من قبل الحرس الثوري الإيراني، والذي أجبرها على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، ثم سحبها إلى جزيرة قشم، التابعة لإيران.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بدورها، إن واشنطن حصلت على تقرير من مصادر إماراتية، قالت إن الناقلة تعرضت لعطل ميكانيكي، وتم سحبها نحو إيران، من أجل إجراء عمليات تصليح.

ويعود مصدر القلق حول مصير الناقلة إلى مواصلة طهران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي، وتهديدها بغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط الخليجية في حال استمرار منعها من تصدير النفط الإيراني بموجب العقوبات الأمريكية.