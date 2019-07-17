إرتفاع حاد في أسعار المواشي

الخليج 365 :

كشفت جولة في أسواق بالخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار المواشي، مع اقتراب عيد الأضحى، حيث بلغ سعر الخروف الواحد زنة (25) كليو (13) ألف جنيه، مقارنة بـ (5) آلاف جنيه للعام الماضي، بالنسبة للخروف البلدي، فيما سجل سعر الخروف الحمري والكباشي أيضا زنه (25) كيلو (10) آلاف جنيه بدلاً عن (500،4) ألف جنيه بمناطق الإنتاج، وعزا المنتج وتاجر المواشي فضل الله كرار لـ(آخر لحظة) ارتفاع أسعار المواشي بالسوق لعدة أسباب، من ضمنها زيادة أسعار الأعلاف والأدوية، بجانب ضعف وارد الماشية من مناطق الإنتاج للمركز، بسبب إحجام المنتجين من جهة، وزيادة معدلات الصادر من جهة أخرى، سواء أكان للدول العربية أو الأفريقية، خاصة بعد فتح الحدود مع بعض دول الجوار، وتوقع فضل الله زيادات كبيرة في أسعار الخراف خلال الفترة القليلة المقبلة.