الأمـــــــير!!ا.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كتبت عن هذه الحكاية قبلاً..

* بل عن المسخرة التي تمت باسم الفن… والنقد… والثقافة..

* فأمير خليجي لا يفهم في الرسم إلا بمقدار فهم كاتب هذه الزاوية لنظرية النسبية..

* وفي سياق محاولة قتل الوقت باللهو أراد أن يلهو يوماً..

* وما درى أن لهوه ذاك سيكشف عن مدى ما يُمارس من لهو تحت مسمى الثقافة..

* حتى وإن كان لهواً ينطوي على نفاق… ورياء… ودناءة طبع..

* فقد أحضر لوحة بيضاء ــ تسر الناظرين ــ ونثر عليها ألواناً زيتية؛ كيفما اتفق..

* فباتت ــ من شدة قبحها ــ تضر الناظرين..

* وفي رواية أخرى؛ شخبط عليها بفرشاته (شخابيط)..

* ثم دعا نفراً من كبار النقاد المتخصصين في فن الرسم التشكيلي ليكتبوا عنها..

* وفوجئ في اليوم التالي بسيل من الكتابات الصحفية..

* وكلها تتغزل في (ما ورائيات) للوحة تحكي عن (واقع) العرب… بإبداع فريد..

* (واقعهم) في مجالات السياسة… والثقافة… والتطور..

* مع أن الأمير لم يكن مهموماً بحال العرب خالص؛ لا الواقع منه… ولا القائم..

* وإنما كان مهموماً بشيء واحد فقط… أن يرفه عن نفسه..

* فوجد أن اللهو مع المتثاقفين ــ وبهم ومعهم وعليهم ــ يبز (هيئة الترفيه)؛ ترفيهاً.

* وهم ــ بسم الله ما شاء الله ــ متوافرون بعالمنا العربي..

* متوافرون ـــ جداً ــ حيثما… وأينما… وكيفما… وُجدت الشمولية؛ وغابت الحرية..

* ومتوافرون بشدة ــ كذلك ــ في مجال اللهو السياسي..

* وعبد الناصر كان يلهو ــ سياسياً ــ بمصير مصر… وما حولها من دول المنطقة..

* فكان لهوه في سوريا طفولياً… وفي اليمن دموياً..

* أما داخلياً فقد فكان مأساوياً؛ إذ انتهى بمصرــ والمصريين ــ إلى نكسة حزيران..

* ومن خلفه هيكل يقوم له بدور نقاد الأمير هؤلاء..

* فغالب خطواته السياسية كانت عبثية… فيحيلها هيكل إلى (إبداعات فريدة)..

* ولكن الفرق بين الأمير وناصر أن الثاني هذا كان (يصدِّق)..

* كان يشخبط بقلمه قراراتٍ ارتجالية على لوحة مصير بلد… ومصائر ناس..

* فيرتجل له هيكل بقلمه ــ فوراً ــ ثناءً… ومدحاً… ونفاقاً..

* وفي محيطنا العربي الشمولي أمثالٌ من ناصر… وأشباهٌ لهيكل..

* فيستنسخ (واقع) العرب ــ من ثم ــ نماذج من نثر ألوان العبث على لوحات السياسة..

* فإن شرَّق النظام شرّق معه (الهيكليون)… وتغزلوا في لون الشروق..

* وإن غرَّب غرَّبوا معه… وتغزلوا في لون الغروب..

* وإن وقف مكانه ــ محتاراً ــ وقفوا معه… وتغزلوا في لون الحياد الرمادي..

* فهم يلوِّنون… ويتلونون… وينافسون الحرباء في التلون..

* وتظل أبصارهم معلقةً دوماً باللوحة ليروا أي لون نُثر عليها… من بعد لون..

* أو أي شخبطة شُخبطت عليها… من بعد شخبطة..

* أو أي سريالية فريدة رُسمت عليها… من بعد سريالية..

* وبعد أن تغيب ألوان النظام يكتب التاريخ على لوحته أن النظام كان يشخبط..

* وأن كل لوحاته كان عنوانها (الواقع)..

* ودونكم الإنقاذ التي (وقعت)؛ بعد أن (أوقعت) حال السودان في غيابة الجب..

* ثم جاءت سيارة أبنائه… فأرسلوا ورادهم… فأدلى دلوه..

* ولن يشروه بثمنٍ بخس…. ولن يكونوا فيه ــ كما السيد وابنته ــ من الزاهدين..

* ولو كان الشاري (أميراً خليجياً!!).