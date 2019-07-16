بالفيديو : الصحفية داليا الياس تؤكد وجود أزمة فحولة بين الرجال وتقول :(حتى راجلي دا هبشو)

كشفت الكاتبة الصحفية داليا الياس بأن حديثها عن أزمة الفحولة بين الرجال السودانيين الذي طرحته في إحدى البرامج قد جلب لها الكثير من السخط والانتقاد العنيف على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى أن المعلقين قد اقحموا زوجها في ردود الأفعال حيث قالت : (الناس مسكت فيها وما خلو لي جنبة أرقد عليها حتى راجلي دا هبشو وبهدلونا بهدلة العدو) مؤكدة إصرارها على رأيها بأن هناك أزمة في الفحولة معددة الأسباب لذلك.
ومن جانب آخر نفت الكاتبة الصحفية والشاعرة داليا الياس انتمائها لحزب المؤتمر الوطني مشيرة إلى اتهامها من قبل الكثيرين بأنها من سدنة النظام السابق موضحة بأنها فقط تنتمي إلى ما اسمته بحزب الحياة الكريمة ومستقبل أبنائها حيث قالت:(أنا حزبي حزب الحياة الكريمة وحزب الرغيف وحزب المستقبل بتاع أولادي) ، مشيرة إلى أنها كانت من ضمن القائمة المرشحة للاعتقال التي انتشرت خلال اندلاع الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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