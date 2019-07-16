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مصرع 11 مشتبهًا به بأحد السجون في بوركينا فاسو

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عثرت السلطات في بوركينا فاسو، الإثنين، على 11 مشتبهًا به متوفيين في محبسهم حيث تم توقيفهم مع آخرين؛ لقيامهم ببيع المخدرات بالشوارع.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية، فقد شنت قوات الأمن البوركينابية، نهاية الأسبوع الماضي، حملة أمنية على بائعي المخدارت بالشوارع، وقامت بتوقيف عدد كبير منهم، وإيداعهم أحد السجون بالعاصمة واغادوغو.

والإثنين، عثرت قوات السجن على 11 شخصًا من المتهمين الذين تم توقيفهم، متوفين؛ لتأمر النيابة العامة ببدء التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات وفاتهم، من خلال تشريح جثامينهم.

على جانب آخر يقول مسؤولون محليون إن هؤلاء الأشخاص لقوا حتفهم بسبب تعاطيهم للمخدرات.

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