بنك السودان المركزي : “50%” من التمويل للقطاع الزراعي

الخليج 365 : دعا خبراء إلى ضرورة خفض تكلفة فاتورة استيراد القمح من الخارج بتوفير الحزم التقنية والآليات للمرزاعين في مناطقهم وأكدوا أن دعم الإنتاج محلياً يسهم في تقليل فجوة الدقيق، فيما كشف بنك السودان المركزي عن توجيهات لتخصيص (50%) من التمويل لقطاع الرزاعة. واتهم عدد من المتحدثين في ورشة تقييم تجربة زراعة (12,350) فدان قمح في موسم 2018ـ 2019م ، بفندق “القراند هوليداي فيلا” بالخرطوم، بعض الجهات بالدولة باعاقة توطين إنتاج القمح.

وقال الخبير في مجال التمويل المصرفي خضر الأمين، إن هنالك مسؤولين في بعض الجهات لا يريدون توطين القمح ويتحدثون عن فشل زراعته محلياً، داعياً إلى دعم المزارع السوداني بدلاً عن دعم المزارع في دول روسيا والولايات المتحدة، وطالب بأن تذهب مؤسسات التمويل الأصغر للمُرزاعين فى مناطقهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في رهن أصول المزراعين.

وكشف ممثل بنك السودان المركزي (محمد على الحسن) عن رغبة البنك في توجيه(50%) من التمويل إلى قطاع الرزاعة ، ودعا لضرورة أن تتجه محافظ التمويل الأصغر والبنوك التجارية نحو تمويل الزراعة. واستعرض مدير الشركة العمالية للتمويل الأصغر تجربة الشركة في زراعتها لمساحة أكثر من (12) الف فدان قمح في الموسم الماضي وأكد أن الانتاج ساهم في توفير مبلغ (90) مليون جنيه كان يذهب إلى استيراد القمح. المادة السابقة اتفاق أطراف حرب اليمن على آلية لفرض وقف إطلاق النار المقالة القادمة قبول طلاب الأحياء بكليات الهندسة.. وضوح الرؤية..

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