الحرس الثوري الإيراني يتسلم أسلحة جديدة لمواجهة الأسلحة الكيماوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلمت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين معدات جديدة للدفاع في الحروب الحديثة في مجالات الكشف وإزالة التلوث والوقاية في مواجهة الأسلحة الكيمياوية والجرثومية والإشعاعية.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال مراسيم التسليم في محافظة شيراز، إن إيران تكبدت أضرارا في الحرب المفروضة بسبب أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها العدو ضدها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمعدات والأدوات اللازمة لمواجهة الحرب الحديثة المعادية.

وأوضح تنكسيري “أن إيران هي من ضحايا الأسلحة الكيمياوية المعادية حيث استشهد الكثير من مقاتلينا الأباة بهذه الأسلحة فقد تعرضت مدننا الحدودية لها خلال الحرب الماضية”، لافتا إلى أن بلاده تشهد بين الحين والآخر استشهاد أبطالها الذين أصيبوا بالأسلحة الكيماوية في تلك الحرب.

وأضاف “إننا نفتخر بأن معدات القوة البحرية للحرس الثوري، من القطع البحرية حتى المعدات الصاروخية مصنعة محليا وعلى يد الشباب الثوري والمؤمن والمتخصص والكفوء وسنستخدم هذه المعدات الجديدة في البر والبحر”.