أبدية الشهداء.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*انطلقت مواكب شباب الثورة بالأمس تخلع القبعات لشهداء الثورة في أربعينية فض الاعتصام
*وما راجع أنا ليا مطالب
*هكذا كان الهتاف الأكثر ترديداً
*أرواح الشباب كانت تعانق أرواح إخوتهم التي صعدت الى السماء وهم ينفعلون للذكرى التي لم تبارحهم ويتفاعلون مع ثورة صنعوها بعنفوانهم الذي أدهش العالم
*إنها ثورة على الأخلاق
*ولازال أصحاب الركشات يمارسون فوضى القيادة وأنانية استخدام الطريق
*إنها ثورة عليى الأخلاق
*ولازال التجار يمارسون قرصنة لاتقل بشاعة عن بشاعة قناصة فض الاعتصام
*إنها ثورة لأجل العدالة
*ومازال بعضنا يمارس الأنانية القبيحة تجاه بعضنا الآخر
*إنها ثورة للحرية
*ولا يدرك غالبيتنا أن الحرية الشخصية تنتهي عندما خط حقوق الآخر
*إنها ثورة لبناء وطن أعياه النفاق وسرقة المال العام
*ولازال بعضنا على المستوى الرسمي يمارس النفاق ولازال بعضنا من خلال تلك الشاشة الغشاشة القبيحة يقوم بتكسير التلج ووأد الحقائق وتزييفها
*ولا نأخذ على رضا إغفاله أحداث الممتاز من خلال برنامجة الذي نفترض فيه القومية يوم الجمعة
*لأن تلك الشاشة لايشاهدها إلا جهاز بثها
*فهي في رموتات الناس قد سكنها العنكبوت
*إذن.. مشوار الثورة لسه طويل طالما سلوك العهد البائد لازال يمارس من بعضنا
*المهم
*اعتماد الأندية الكبيرة عليى جيوب الأفراد استنكرناه
*طالبنا بخلق الاستثمارات التي تعين الأندية في الاعتماد على نفسها وفي تطويرها
*ولكن بعضنا رأى خلاف ذلك
*بل وأسس لسيطرة جيوب الأفراد على الأندية
*لذا أضحى موقف الأندية مرتبطاً بتلك الجيوب
*إن انتفخت ازدهرت الأندية
*وإن شقت الجيوب لطمت الأندية الخدود وتباكت على لبن الجيوب المسكوب
*ولعل اعتماد الأندية على جماهيرها قد حقق نجاحات كبيرة بنادي المريخ في عهد ونسي
*حيث تفاعلت قروبات الجماهير ونفرت داعمه الكيان فسيرته خير تسيير
*وجاء عهد المجلس الحالي
*إعادة تأهيل الإستاد قامت بها مبادرة الجار
*وصرفت مليارات
*نفرة التسجيلات
*ثم دعومات حل ديون الفيفا المصحوبة بالعقوبات
*حوافز تسجيل بعض اللاعبين
*علاج اللاعبين بتبرع كريم من رابطة الإمارات
*كلها وغيرها تمت بدعومات جماهيرية ووقفات للأقطاب
*ما أنجز في عهد المجلس الحالي لا أعتقد أن المجلس تحمل منه عشرة بالمائة من مجمل الكلفة
*حدث ذلك لأن الناس تفرق بين الولاء للكيان وموقفها من المجالس
*كان على مجلسنا استثمار ذلك في إيجاد استثمارات تعين النادي
*ولكنه لم يفعل
*اعتمد على ولاء الشعب والأقطاب وتمسكوا بالكراسي طالما الأمر ماشي
*كان الناس أمام هذا المجلس منذ توليه الأمور ثلاثة أقسام
*قسم معارض وبشدة
*لو المريخ شال كأس العالم للأندية في عهد هذا المجلس لايعترفون بالإنجاز
*قسم مؤيد المجلس على الإطلاق
*وديل لو المريخ نزل الأولى يبقى مكتوب وقضاء وقدر والمجلس عندهم ماقصر
*وقسم يقف بين هذا وذاك وينشد رفعة الكيان
*القسم الأخير ده المجلس خسرو كلو بالتصرفات الغريبة التي يأتيها
*بدءاً من مؤتمر كأس السد
*ومروراً بالتعليق على سداد الوالي لقسط شكوى وارغو
*ثم تصريح مادبو حول جماعة ود الشيخ وموقفه منها
*ثم كانت الطامة الكبرى عند غياب المجلس بكامل هيئته عن الاحتفال الذي اقامه القنصل حازم بمنتجع البرير تكريماً وتحفيزاً للاعبين لنيلهم بطولة ممتاز الحرية والسلام والعدالة
*كنت اتوقع حضور المجلس بكامل هيئته واستغلال الحدث بتكريم القنصل حازم الذي طالت اياديه دعم النادي في عهد هذا المجلس في الصغيرة والكبيرة
*للرجل اياد لانعددها لأننا لن نحصيها اذا فعلنا
*وتكريم حازم ما كان بكلف المجلس شيء
*نجمة من الذهب ندقها عند صياغ امدرمان وشهادة شكر وعرفان
*التكلفة مافايته عشرة آلاف جنيه
*ولكن قيمتها المعنوية والادبية تسوى مليارات الدولارات
*ولكن المجلس كعادته غاب
*لأنه ادمن الغياب عن المشهد
*مجلس لم يكتمل الا بمعسكر الامارات في سنوية زايد
*للاسف اثناء الاحتفال والناس تبحث عن المجلس
*كان السيد اسد
*يلاعب السيد شمس الدين الضمنة بنادي المريخ
*شيش بيش
*ومجلسكم قاعد على البلاطة
*والغريبة انتوا قاعدين
*والاغرب انكم بتبحثوا عن اضافات تدخل المجلس وتدفع ليكم للتسيير
*واسد يصرح
*كلو تماااام التماااااااام ومافي عوجة
*هذا المجلس ذكرني الزول المشي لي عمو وطلب يد بتو
*الزول عاطل التكتح ماعندو
*عمو عارفو طبعاً
*قام قال ليهو والعرس متين ياولدي؟
*زولنا قال انا جااااهز
*عمو قال ليهو شيلتك جاهزة؟
*زولنا قال عصام اخوي قال جايبها لي من ابوظبي
*عمو قال ليهو وسد المال؟
*زولنا قال احمد اخوي برسلو لي من كندا
*عمو قال ليهو وشهر العسل؟
*زولنا قال صاحبي متبرع لي اسبوعين بي شقة وبملي لي التلاجة
*عمو قال ليهو وبتسكن بعد شهر العسل وين؟
*زولنا قال ابوي داير يبني لي اوضة في البيت
*عمو قال ليهو يعني اسي انت جاهز؟
*زولنا قال جاااااااهز موية ونور
*عمو قال كلام كده انا ماسمعتو عشان موكب اربعينية الشهداء في اللحظة دي جا
*قلت لي جااااهزين موية ونور يا اسد وحردانين تكريم حازم؟؟؟
*ده نموذج من الحركات الاجبرت القسم المحايد من الناس على عداء المجلس يا اسد ورفاقه
*الزول مفروض هنا يكون حلو
*المهم
*كعادة التسجيلات
*الزناطير اعلامياً دوروا
*اللاعب العربي
*الاحسن من سومانا
*قلب الدفاع الكاميروني
* برشلونة تعض بنان الندم على خطف الهلال لاسكندر
*ميسي يقول لو لقيت اسكندر مكان سواريز لنلنا كل البطولات لبرشلونة
*لاحديث للفنيين في نهائيات افريقيا الا عن اسكندر الرهيب
*شركة بوما وشركة اديداس تتنافسان على موافقة الهلال لتصنيع حذاء لاسكندر
*مندوب بوما قال اديداس لن تستطيع صنع حذاء للاعب مهول مثل اسكندر كرعينو الاتنين شمال
*ده كلو
*وامبومبو داير حقو
*وفي آخر الموسم
*نقطة صفر جديد
*كاس ماجابو النقر مابجيبو اسكندر
*قطركم صفر
*هو جنس صفر
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*شمارنا الليلة لمعتمدا لينا
*هو واحد من ابناء المدينة
*معتمد امدرمان ياوالينا
*في شارع العرضة يوجد مصرف مبني ومسقوف للامطار علي جانبي الشارع معمول لينا
*الكافتريات موصلة فيهو العفن شاقينا
*والاقبح من كدة حتى الصرف والسابتك تانك موصل فيهو وبأذينا
*عفنة شديدة
*وموية طافحة
*قبل الثورة شكينا واشتكينا
*ومافي زول اشغل بينا
*اظن القصة فيها نفع واستنفع
*ونحنا الباعوض والعفن مارضنا ومورمنا وشاقينا
*الموقع غرب جامع فيصل ولحدي بداية الاحفاد ياوالينا
*شمال الشارع دي المنطقة البتعنينا
*نأمل فيك يامعتمدنا
*ولا نطربقها برانا
*ولا نرجي المدنياااااو؟،،
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال العفن كتيييييير شيلوا الصبر
والي لقاء
سلك
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