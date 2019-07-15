(قوات الدعم السريع) تضبط خلية لتزوير العملة بأمدرمان

تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط خلية لتزوير العملة بمنطقة دار السلام مربع ٣٤ أم درمان و بحوزتهم ماكينة تصوير ملونة تم استخدامها بعناية فائقة لتزوير العملة فئة الخمسمائة جنيه الجديدة و ضبط بحوزتهم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه.

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وقال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح بحسب (سونا) إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص واحد منهم فني يقوم بتزوير العملة و اثنين يقومون بالترويج. و أبان جمال أن الفني اعترف بأنه يمارس هذا العمل منذ ثلاث سنوات و يقوم ببيع مبلغ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٠٠ جنيه.

و كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنه وجد بمنزل المتهم الأول “كاكي” بألوان مختلفة و قماش بقدر نصف طاقة نمرة عينة كاكي قوات الدعم السريع و عدد من “الأبوات”.

و قال جمال إنه تم فتح بلاغ ضد المتهمين بقسم الخرطوم شمال تحت المادة ١١٧ جريمة تزوير و تزييف طوابع العملات و الإيرادات و المادة ٦٠ استعمال الزي و الشارات العسكرية و التعامل بها و في المادة ٩٣ انتحال شخصية الدعم السريع و ذلك من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)