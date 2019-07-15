(قوات الدعم السريع) تضبط خلية لتزوير العملة بأمدرمان

التاريخ: 15-يوليو-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط خلية لتزوير العملة بمنطقة دار السلام مربع ٣٤ أم درمان و بحوزتهم ماكينة تصوير ملونة تم استخدامها بعناية فائقة لتزوير العملة فئة الخمسمائة جنيه الجديدة و ضبط بحوزتهم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه.
وقال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح بحسب (سونا) إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص واحد منهم فني يقوم بتزوير العملة و اثنين يقومون بالترويج. و أبان جمال أن الفني اعترف بأنه يمارس هذا العمل منذ ثلاث سنوات و يقوم ببيع مبلغ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٠٠ جنيه.
و كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنه وجد بمنزل المتهم الأول “كاكي” بألوان مختلفة و قماش بقدر نصف طاقة نمرة عينة كاكي قوات الدعم السريع و عدد من “الأبوات”.
و قال جمال إنه تم فتح بلاغ ضد المتهمين بقسم الخرطوم شمال تحت المادة ١١٧ جريمة تزوير و تزييف طوابع العملات و الإيرادات و المادة ٦٠ استعمال الزي و الشارات العسكرية و التعامل بها و في المادة ٩٣ انتحال شخصية الدعم السريع و ذلك من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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