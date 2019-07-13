شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوي البكلاريوس والدبلوم التقني للعام 2019 – 2020 م الرسمي الجديد اصبح متاحا عبر الصفحة التالية : http://daleel.admission.gov.sd دليل نسب القبول كليات جامعة الخرطوم

• ﻛﻠﻴﺔ الأداب 85.0

• ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 81.9

• ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 86.9

• كلية القانون 87.3

• ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 90.3

• ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ 93.4

• ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ 91.9

• ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ 91.3

• ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ 89.3

• bsc المادة السابقة المغني العالمي “وايكليف جين” يغني للثورة السودانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: ننشر دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2019/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.