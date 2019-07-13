الشيخ”سفر الحوالي” يتلقي عرضا من السلطات السعودية لإطلاق سراحه في مقابل التراجع عن أفكاره وتصريحاته

الخليج 365:

كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تلقي الداعية المعتقل الشيخ “سفر الحوالي”، عرضا من السلطات السعودية لإطلاق سراحه، وذلك مقابل تقديم اعتذار والتراجع عن أفكاره وتصريحاته.

وقال “مجتهد”، في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن الشيخ “الحوالي” تلقى عرضا بإطلاق سراحه إن كتب اعتذارا، وإذا رفض فستتضاعف معاناته.

وعن رد الداعية السعودي على هذا العرض، أوضح “مجتهد” أن “الحوالي” كتب لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في “آل سعود” و “بن سلمان”، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد.

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يشار إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن “إبراهيم الحوالي”، أصغر أبناء الداعية “سفر الحوالي” بعد اعتقال دام نحو 7 أشهر.

وجاء الإفراج مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة “الحوالي” بإحضار “إبراهيم” للتحقيق متى ما طلبته السلطات.

وتعتقل السعودية الشيخ “الحوالي” وبقية أبنائه “عبدالرحيم” و”عبدالله” و”عبدالرحمن”.

وشن الأمير “محمد بن سلمان” منذ توليه منصب ولي العهد في يونيو/حزيران 2017، حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الدعاة والأكاديميين والمفكرين، وخاصة الذي لا يدعمون علنا سياساته الداخلية والخارجية أو يتبنون مواقف رافضة لها.