بالفيديو: دسيس مان يتحول الى نجم سينمائي ويرفض رشوة بالملايين لينادي بالعسكرية

تحول الثائر المشهور بلقب (دسيس مان) الذي لمع نجمه خلال اعتصام القيادة العامة – تحول الى نجم سينمائي وذلك من خلال مشاركته في بطولة فيلم سوداني قصير بعنوان (قضية وطن) يرفض من خلال قصته تبديل شعار المطالبة بالمدنية من اجل المال .حيث شاركه في التمثيل مجموعة من الممثلين الشباب.

قصة الفيلم القصير تدور حول مجموعة تقف ضد الثورة السودانية التي اسقطت الرئيس المخلوع ونظامه وتحاول اجهاضها من خلال الدعوة لحكم عسكري وافشال دعوة المطالبة بالمدنية وذلك بالاستعانة بالثائر دسيس مان الذي ظل يلهب حماس الثوار بشعاراته و ذلك باغرائه بالمال لينادي بالعسكرية.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)