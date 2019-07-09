فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر غريب !

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة كشفت كينزي ولانسكي الفتاة التي إقتحمت نهائي الواندا ميتروبوليتانو بين ليفربول وتوتنهان في نهائي دوري أبطال أوروبا عن سر غريب. Advertisements وبحسب موقع هاي كورة الفتاة أكدت إنها هي وصديقها كانا يخططان لإقتحام نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو وتنكرا بالفعل ليخدعا الأمن . عشرين من رجال الأمن نجحوا في إحباط مخطط الفتاة وصديقها وهذه ظاهرة يجب أن يتم إيقافها كي لاتتكرر في مختلف ملاعب أوروبا الموسم المقبل بحجة الشهرة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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