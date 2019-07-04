لجنة أحداث بورتسودان تفرغ من تقريرها النهائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرغت لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان بين قبائل البني عامر والنوبة مؤخراً والتي راح ضحيتها 38 شخصاً من المهام الموكلة لها، ورفعت تقريرها النهائي إلى والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبدالفراج.

أوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم عبدالقيوم، في تصريحات صحفية يوم الخميس، أن عمليات تقصي الحقائق أثبتت أن الأحداث غير مرتب لها ووقعت بمحض الصدفة نتيجة لشائعات أطلقتها مجموعة متفلتة ليست لها علاقة بالقبيلتين، روجت أن كل قبيلة تستهدف الأخرى في محاولة من المجموعة المتفلتة لاستغلال الأحداث التي شهدها السودان مؤخراً.

وأشار إلى أن المجموعة المتفلتة استهدفت مركز مكة التجاري ببورتسودان ثم لاذت بالفرار، واستدلت اللجنة على ذلك بروح التعايش القبلي المؤسس بالولاية، وروح التسامح السائدة بين القبيلتين.

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وقال إن كل قبيلة أخذت تحمي ظهر الأخرى حينما وقعت الأحداث، علاوة على أن ضحايا الأحداث 38 شهيداً كان من قبائل مختلفة.

وأشاد رئيس اللجنة بدور الإدارة الأهلية الفاعل في احتواء الموقف وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أشاد بدور حكومة الولاية والحكومة المركزية في جبر الضرر ومواساة أسر الضحايا.

الشروق