بالفيديو:أغنية سودانية تصور مشاهد مؤثرة لمجزرة فض الاعتصام تهز مشاعر العرب

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية مع الاغنية السودانية التي تتناول في كلمات وموسيقى وايقاع مؤثر حادثة فض الاعتصام التي وصفت بالمجزرة في الثالث من مايو حيث كتب عدد من الرواد العرب معبرين عن اعجابهم بثورة الشعب السوداني حيث قال متابع من اليمن:(تحيه من اليمن الى اخواننا في السودان الحبيب، حقق الله امانيكم وفرج كربتكم) بينما كتب جزائري قوله: (لله ينصرك يا سودان – من حبيبتك الجزائر) ومن المملكة السعودية ذكر معلق: (عمل رائع محبتكم من السعوديه الله ينصركم ياااجمل واطيب شعببببببببببببببببب).

الاغنية المؤثرة كتب كلماتها والحانها الفنان أحمد أمين مصورا عبرها مشاهد تروي فجيعة فض الاعتصام عبر لوحات كثيفة الدلالات حيث قال في مقاطع منها:

فجعونا عساكر الرماد

تهمونا بالبنقو وحشيش

مديتلو زهرة وتمرتين..

مدالي مية طلقة ليش

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هجمونا والبنوت نيام..

درشونا بالدوشكات دريش

جيناهم نقالد وطن

غدرونا في نص الهويش

الخرطوم (أخبار الخليج 365)