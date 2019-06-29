عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 29 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الجريدة: اعتقال قيادات بتجمع المهنيين وسكرتير الشيوعي بالخرطوم البرهان: نعكف على دراسة المبادرة ونتطلع للعودة للتفاوض احتجاجات ليلية بالخرطوم والولايات وتجمع المهنيين يكشف مسارات المليونية اليوم السفير البريطاني يدعو للإنتهاز الفرصة والموافقة على مقترح الوساطة الشعبية تدعو الجماهير للمشاركة في مواكب 30 يونيو وتحذر السلطات من العنف تجمع المهنيين يدين اعتقال رئيس لجنة المعلمين وقوات تقتحم منزل قيادي باللجنة “قوى الحرية والتغيير” تحمل المجلس العسكري أي إجراءات ضد التظاهرات السلمية المجهر: رئيس المجلس العسكري: سننشر القوات النظامية في الخرطوم غداً (الأحد) لحماية المرافق الإستراتيجية أحزاب نداء السودان ترفض المشاركة في موكب 30 يونيو تجمع المهنيين يعلن مسارات مواكب الحداد على الشهداء في مدن الخرطوم تجمع “شباب بحري الأحرار” يعلن انسلاخه من “قوى الحرية والتغيير” سفير بريطانيا بالخرطوم: المبادرة المشتركة فرصة للاتفاق وبناء الاستقرار الإنتباهة تفاصيل جديدة عن محاولتين انقلابيتين البرهان: (قوش) غادر البلاد دون علمنا البشير تجاهل مذكرة الجيش (التغيير) يغير مسار مليونية (30) يونيو للمدن الثلاث بدلاً من القصر (التغيير) نتوقع الاتفاق مع (العسكري) في أي لحظة مدارس خاصة ترهن خفض الرسوم بوقف الجبايات الحكومية الصيحة: البرهان: لن نقبل بمبادرة تعرض البلاد لمخاطر العسكري: (قوش) غادر البلاد دون موافقة المجلس “حميدتي” يدعو الحركات لزيارة الخرطوم ومناوي يحذر من المزايدات السوداني: في أول لقاء برؤساء التحرير.. البرهان: ندير الاقتصاد بأموال الجيش والدعم السريع إقالة النائب العام لتباطؤه في تقديم قيادات الوطني للمحكمة (قوش) غادر البلاد دون علمنا “قوى الحرية” تدعو لمليونية غداً.. “العسكري”: لن نسمح بالتخريب Advertisements وفد من “قوى الحرية” يشارك في اجتماع لمجلس السلم الإفريقي بأديس غداً الأمة القومي: يدعو المواطنين للمشاركة في مليونية الأحد القاهرة تنفي مزاعم سرقة أعضاء البشرية لـ(جنوب سودانيين) بمصر التيار: في أول لقاء برؤساء التحرير.. البرهان يذرف الدموع!! الأصم لـ(التيار): لن أشارك في أي منصب بالحكومة الانتقالية الحرية والتغيير تعلن عن مسارات مواكب مليونية الشهداء الخارجية الامريكية تحذر من قمع في 30 يونيو الأصم: لا يوجد اتجاه لتغيير اسم تجمع المهنيين مشاورات للاتفاق على مكان وزمان التفاوض بين الحركات المسلحة و”العسكري” “قوى الحرية” مليونية 30 يونيو قائمة حتى لو اتفقنا مع المجلس العسكري مسؤول أمريكي: السعودية والإمارات تريد عملية انتقالية في السودان بقيادة مدنية اليوم التالي: البرهان: تحسبنا للمظاهرات بتأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية (14) نظامياً قتلوا في تنظيف (كولمبيا).. و(قوش) خارج البلاد بدون علمنا الجيش تقدم بمذكرتين للبشير قبل الانحياز للتغيير “قوى الحرية”: المسيرة قائمة حتى لو أبرمنا اتفاقاً مع المجلس العسكري اتفاق على وقف العدائيات بين المجلس وحركتي مناوي وجبريل البرهان: نأمل في تكوين حكومة بموافقة “الحرية والتغيير” “قوى التغيير”: المواكب لا تعني التصعيد وتحمل اسم (موكب الحداد على الشهداء) السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من المليونية تدهور صحة علي عثمان في سجن كوبر أخبار اليوم «أخباراليوم» تنشر وقائع أول حديث مطول للبرهان لرؤساء التحرير

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يجيب الأسئلة الصعبة حول مسار التفاوض وفض الإعتصام ومليونية الأحد .

المجلس العسكري : مقترح الوساطة المشتركة صالح للتفاوض والوصول لإتفاق نهائي لتشكيل المؤسسات الانتقالية

حزب الأمة القومي يرحب بالمبادرة الآفروأثيوبية ويدعو للمشاركة في حراك 30 يونيو

قيادي بالحرية والتغيير : سنشارك بوفد في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي غداً بأديس أبابا . الدار: الفريق البرهان: (قوش) غادر السودان دون موافقتنا رئيس المجلس العسكري: إقالة النائب العام بسبب تواطؤ بالتحقيقات مع أركان نظام البشير (14) من عناصر القوات النظامية قتلوا في أحداث (فض الاعتصام) فيلم وثائقي عن الساعات الأخيرة لحكم المعزول البشير اليوم رموز الانقاذ كل اثنان في غرفة ومأمون حميدة يعاني من الفوبيا محاكمة الأم بحرق طفلها لإغاظة والده

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 29 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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