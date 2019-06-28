القبض على (سيف تيري) بتهمة الاعتداء على قسم شرطة

ألقت شرطة الخرطوم، القبض على نحو (40) متهماً بينهم لاعب المريخ الدولي سيف تيري.

وكانت الشرطة قد أوقفت المشتبه فيهم على خلفية حادثة الاعتداء على قسم شرطة التكامل بشرق النيل وتحطيمه وإتلاف أجزاء منه وتحرير متهمين داخل حراسته وحرق ما يقارب (8) سيارات كانت تقف حول القسم بينها مركبات قسم الشرطة ومركبات تخص مواطنين.

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ونقلت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الشرطة أوقفت المشتبه فيهم على ذمة معلومات توافرت لديها وتم وضعهم داخل حراسة الشرطة وشرعت الشرطة في التحقيق معهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)