التاريخ: 28-يونيو-2019
8 مشاهدة
ألقت شرطة الخرطوم، القبض على نحو (40) متهماً بينهم لاعب المريخ الدولي سيف تيري.
وكانت الشرطة قد أوقفت المشتبه فيهم على خلفية حادثة الاعتداء على قسم شرطة التكامل بشرق النيل وتحطيمه وإتلاف أجزاء منه وتحرير متهمين داخل حراسته وحرق ما يقارب (8) سيارات كانت تقف حول القسم بينها مركبات قسم الشرطة ومركبات تخص مواطنين.
ونقلت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الشرطة أوقفت المشتبه فيهم على ذمة معلومات توافرت لديها وتم وضعهم داخل حراسة الشرطة وشرعت الشرطة في التحقيق معهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على (سيف تيري) بتهمة الاعتداء على قسم شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.