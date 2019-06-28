شاهد بالفيديو : قصيدة مجزرة القيادة العامة للشاعر بشرى البطانة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دجينا زي ناس المسيد
وهتفنا لي دم الشهيد
واجهنا دوشكا واربجي
شان نبني سودانا الجديد
وهمست في طرف الخلق
اريتو كان حميد شديد
كان غزا حرفو علي الرصيف
كان ترع الساحات قصيد
كان هزا بي سيف النصر
كان مدا للكنداكه ايد
وهسع كتبنالك جواب
شالوهو هزاع والوليد
فجعونا عسكور الرماد
تهمونا بالبنقو الحشيش
مديتلو تمره وزهرتين
مدالي مية طلقه ليش
هجمونا والبنوت نيام
لابسين عساكر وامن وجيش
جيناهو نتقالد وطن
غدرونا في نص الهويش
في حرمة الشهر العظيم
حتونا زي كفار قريش
يا امي لازم تعفي لي
شان زغت خليتكم نيام
كان بالي في الترس الهناك
صايمين وبايتين في الخيام
جات طلقه في نص كبدتي
ورمتني لا حس لا كلام
لا تبكي لا تحديلي يوم
واغري المتاريس السلام
وتكتبو فوق لي تربتي
مدنيه حريه وسلام
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