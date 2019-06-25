تجمع المهنيين: مبعوث الاتحاد الإفريقي والوسيط الإثيوبي أكد لنا أن المبادرة مُوحدة

كشف تجمع المهنيين السودانيين أنه إجتمع بمبعوث الإتحاد الإفريقي والوسيط الإثيوبي وأكدا لهم أن المُبادرة مُوحدة، وقطع بأن الثورة لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة إعتماداً على وسائل التعبير السلمية مؤكداً إستمرار التظاهرات في الأحياء والمدن، وأعلن أن التجمع يُرتب لمسيرة مليونية بتاريخ الثلاثين من يونيو رغم قطع الإنترنت وتحفظ على تحديد مساراتها ومكانها لظروف وصفها بالأمنية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الامس الإثنين، “إجتمعنا مع الوسيطين الأثيوبي والإفريقي الأحد الماضي وقالا لنا إن المبادرة موحدة”، وأشار إلى تناقض المجلس العسكري في رده على الوسيط وأضاف “المجلس قال إنه لم يطلع على المبادرة ولن يتعامل معها الا بعد توحيدها مع الإفريقية فكيف يُصرح إنها تختلف عن الأخرى إذا لم يطلع عليها”.

وشدد التاج على أن المجلس العسكري حاول التقليل من المبادرة الإثيوبية وقطع بأنها لاتمثل أي وصايا على سيادة البلاد لافتاً إلى أن السودان ليس بجزيرة معزوله وأن رفضها يعني محاولة للخروج من المنظومة الإقليمية والدولية ما يُنذر بحرب معلنه ضد المجتمع الدولي.