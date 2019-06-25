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زيدان يوجه رسالة لمنتخب الجزائر في أمم أفريقيا

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شهاب محمد - الخرطوم - زيدان

الخليج 365:

أكد المدير الفني لنادي الإسباني، و”أسطورة الكرة الفرنسية”، زين الدين زيدان، مساندته الكاملة للمنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

واستغل زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية، وجوده في إحدى الدورات الكروية بمدينة “إيكس أون بروفانس” الفرنسية، ليوجه رسالة تشجيعية لمنتخب “محاربي الصحراء”.

وقال زين الدين زيدان في تصريح نقلته صحف الجزائر: “أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم أفريقيا، ويقدم الأداء الذي يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به”.
وافتتح منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الأحد، بالفوز على المنتخب الكيني بهدفين دون رد.

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يذكر أن الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ 3 نقاط وفارق هدفين.

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