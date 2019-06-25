هكذا علّق جبريل إبراهيم على تصريح حميدتي ببدء مفاوضات مع الحركات المسلحة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علق الدكتور جبريل إبراهيم لقناة اسكاي نيوز مساء الاثنين على تصريح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) ببدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، قائلاً: “ترى حركة العدل والمساواة أن قضايا السلام يجب أن تكون لاحقة لعملية تسليم الحكم لحكومة مدنية انتقالية”.
وَأضاف جبريل: “قد يكون المجلس العسكري يسعى إلى شق الصف الوطني، لكننا ضمن قوى الحرية والتغيير وحتى لو بدا صوتنا غير واضح، فخياراتنا أن تسليم الحكم يجب أن يسبق مخاطبة قضايا الحرب والسلام كونها قضايا معقدة ينبغي أن تضطلع بها الحكومة المدنية.
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