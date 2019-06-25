مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان ويعتبرها تهديدا جديا

ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 24 يونيو ، بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، واعتبرها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن: "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".