عاجل.. انفجار بموقع عسكري في كازاخستان يخلف مصابين

وقع انفجار بموقع عسكري في كازاخستان، أدى إلى وقوع أكثر من عشرة مصابين.

ذكر ذلك موقع تلفزيون الصين المركزي (CGTN)، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بمستودع عسكري، جنوبي البلاد.

وأدى الانفجار إلى سقوط 11 مصابا، وفقا لما نقله التلفزيون الصيني، عن مسؤولين حكوميين في كازاخستان.

وذكر التلفزيون الصيني، أنه تم إعلان حالة الطوارئ، عقب الحادث، مشيرا إلى أن الموقع العسكري يقع بالقرب من مناطق سكنية.

وذكر الموقع التلفزيوني أنه تم إجلاء آلاف السكان المحليين في المناطق القريبة من الحادث، مشيرا إلى أن سببه مازال غير معروف.