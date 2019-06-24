باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار

يقترب البرازيلي نيمار من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية وسط اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع نجم نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي ليعوض رحيل نيمار المحتمل هذا الصيف.

ويلقى بيبي اهتمام كبير من عدة أندية تريد التعاقد معه هذا الصيف مثل بايرن ميونيخ، ليفربول، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلان.

الجدير بالذكر أن نيكولاس بيبي "24 عاماً" قد انتقل إلى ليل في عام 2017 قادماً من أنجيه.

وشارك بيبي مع ليل في 79 مباراة في مختلف البطولات وسجل 37 هدفاً وصنع 17 آخرين، وقيمته السوقية هي 65 ملوين يورو.