تفاصيل جديدة في قضية بكري المدينة….

الخليج 365:

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قراره النهائي تجاه لاعب المريخ بكري المدينة، بإيقافه عن مزاولة نشاطه مع الفريق لمدة عام ونصف وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه بعد اجتماع لجنة الانضباط أمس الأحد، وكانت مباراة المريخ وهلال الأبيض في الدوري الممتاز والتي جرت في أبريل المنصرم قد شهدت رفض بكري المدينة الخروج من الملعب بعد تلقِّيه بطاقة حمراء من قبل الحكم. المادة السابقة الصرف الصحي يتسبب في تأجيل جلسات بمحكمة الخرطوم…

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