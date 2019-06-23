التربية والتعليم تعلن تأجيل جديد للعام الدراسي في السودان

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م.

وقال الاستاذ عبد الله محمد نصر المدير العام للوزارة في تصريح لوكالة السودان للانباء إن التأجيل جاء لتمكين اولياء الأمور من شراء مستلزمات ابنائهم الطلاب.

وكان والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد رأس صباح اليوم اجتماعا ضم بجانب الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق الوالي السابق ،كلا من مدير عام وزارة التربية والتعليم عبد الله محمد نصر ومدير عام وزارة الصحة بابكر محمد علي وأمين عام حكومة الولاية.

وقد اطمأن الوالي على استعداد المدارس بالولاية لبدء العام الدراسي وتنفيذ خطة نقل المعلمين. وأفاد عبد الله محمد نصر مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، أفاد بأن التأجيل للمدارس بولاية الخرطوم حتى 7 يوليو لإتاحة الفرصة للمزيد من التجويد وللمزيد من الاستعداد للأسر حتى تقابل متطلبات المدارس وكذلك إجراءات التسجيل وخلافه.

وأضاف نصر أن مدارس الولاية بحالة جيدة. وعلى صعيد متصل وجه الوالي بالاهتمام بالبيئة الصحية المدرسية ومراجعة كافتيريات وأماكن بيع الأطعمة للطلاب وضرورة طواف الفرق الصحية على المدارس وإجراءات التطعيم والكشف الدوري للطلاب.