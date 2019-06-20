رسميًا.. السعودية تطرح خدمات الجيل الخامس

طرحت المملكة العربية السعودية رسميًا، اليوم الخميس، خدمات الجيل الخامس بواسطة شركة الاتصالات السعودية"Stc"، والتى تأتي في وقت تستحوذ فيه الشركة على تقديم تلك الخدمة في عدد من دول الخليج.

ومن جانبة قال الرئيس التنفيذ لشركة الاتصالات السعودية، "إن طرح الشركة لخدمات الجيل الخامس يؤكد علي تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وتوسع الشركة لتقديم تلك الخدمة بعدد من دول الخليج من ضمنهم الكويت والبحرين عبر أحد الشركات التابعة لها.

وتابع "انطلاق الخدمة بعد تطويرات قامت بها الشركة في البنية التحتية للاتصالات بالمملكة، مشيرا إلى أن تطبيق خدمات الجيل الخامس سيكون متاحا في البداية بعدد من المناطق بالمملكة خلال المرحلة الأولى ثم بعد ذلك سيتم اوافرها في كافة ارجاء المملكة.

وشهد سهم" الإتصالات السعودية، استقرار في تعاملات اليوم بالرغم من تلك الأخبار عند سعر 110 ريال.

