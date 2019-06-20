هذه الروح !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لم تمت (كل) الإنقاذ بعد..

*فهي – كما القطط – بسبع أرواح… وإن كانت القطط تموت في النهاية..

*والإنقاذ لن تموت (كلياً) إلا إذا أجهزنا على أرواحها (كلها)..

*فهي الآن تعيش بأرواح لجانها الشعبية… واتحاداتها النقابية… وأجهزتها الإعلامية..

*وكل روح من هذه الكيانات تنطق وتقول (هنا الإنقاذ)..

*تماماً كما تنطق هيئتها القومية للإذاعة والتلفزيون وتقول (هنا الإنقاذ…هنا أم درمان)..

*وكذلك تعيش بأرواح (خبرائها الإستراتيجيين)..

*أو الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب – من بعض منسوبيها – خداعاً للناس..

*ثم لا خبرة ولا إستراتيجية ؛ وإنما محض سخف حديث إنقاذي..

*وفضلاً عن هذا اللقب الكاذب، فثمة لقبان إضافيان ؛ محلل سياسي… وخبير أمني..

*ويفتح التلفزيون أبوابه لمثل هؤلاء ليعيثوا فيه (غثاءً)..

*ولا أدري لم تم إعفاء محمد حاتم إذن…. إن كان سيُؤتى بمن هم (أسوأ) منه..

*وكذلك تعيش الإنقاذ عبر أرواح منسوبيها في الخارجية..

*وقبل أيام استمعت لحديث مندوبنا بالأمم المتحدة…فكأني كنت استمع إلى كرتي..

*بل حتى البشير ظهر – لأول مرة – وكأنه خارجٌ من بيت الضيافة..

*ومن أعضاء العسكري الانتقالي من يتكلم وكأن الذي يتكلم هو البشير هذا..

*كأنه هو؛ بشحمه … ولحمه… و(وعوده)… و(وعيده)..

*الفرق الوحيد بينهم وبينه أنهم لا يرقصون مثله… ولا يلوحون بالعصي مثله..

*وهذه محمدة – على أية حال – لأن فعله هذا كان مستفزاً جداً..

*وتماماً كما كان يفعل – أيضاً – يراهنون على الحشود (المصنوعة)…ذات الهتاف..

*يُؤتى بـ(الهتيفة) من كل فج عميق… ليشهدوا (منافع) لهم..

*وهي منافع دنيوية لا تُفهم إلا في سياق مقولة (هكذا تصنع بعض الشعوب فراعينها)..

*ومن قبل شارك هؤلاء أنفسهم في صنع فرعونهم المخلوع..

*ولو كان فيهم (نفعٌ) له لما أطاح به الثوار وهم يحتشدون…ويهتفون… و ينظرون..

*وهذه نصيحة منا إلى حميدتي كيلا يراهن على أمثال هؤلاء..

*وليته يستمع لنصائحنا – قبل فوات الأوان – بدلاً من الذين كانوا للبشير ناصحين..

*ثم سرعان ما غيروا جلودهم… وولاءهم… و(هتافهم)..

*وليته يعرض – كذلك – عن نصائح دول محور (النحس) العربي..

*فهي ما تدخلت في شأن دولة عربية إلا وفارقتها العافية (فراق الطريفي لجمله)..

*وحل محلها الظلم… والبؤس… والطغيان… وقتل النفس..

*وما على العسكري إلا أن ينظر حوله للتثبت من صدق حديثنا..

*وتعيش الإنقاذ بروح (الوحشية) ذاتها التي كانت تتعامل بها تجاه أفراد شعبها..

*وتجلى ذلك في مجزرة اعتصام القيادة… وما قبلها..

*ثم ما بعدها ؛ في فيديو انهيال (أربعة) نظاميين – بالسياط – على رجل مسن..

*الـلهم إلا أن يُقال للناس : إنهم ليسوا هم… وإنما شُبِّهوا لكم..

*مثلما شُبهوا لهم الذين اقترفوا مذبحتي شارع النيل وساحة القيادة..

*وهي – للعلم – المذابح التي قال مجلس البرهان إنه انقلب على البشير تجنباً لها..

*وكنا نشيد بالبرهان هذا – ومجلسه – في بداية الأمر..

*ولكنا نصحناهم بألا يتخذوا من ناصحي البشير – وتابعيه – مستشارين لهم..

*فالذي (يباري الدجاج) – حسب المثل – معروفٌ إلى أين (يقوده)..

*وها هم قد قادوا الأوضاع إلى حيث الذي كان يريده المخلوع ذاته ؛ المذبحة..

*واُزهقت أرواح ؛ ولكن ستبقى (الروح) التي هي ضد الظلم..

*فهي من (أمر ربي) !!.