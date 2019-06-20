متلازمة الفشل.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسود قناعة لدى قطاع واسع من المواطنين أن القطوعات الطويلة للتيار الكهربائي شبه اليومية في القطاع السكني والقطاعات الأخرى مبرمجة،لكن الوزارة وشركاتها المعنية تحاول إخفاء الحقائق ويبدو أنها (مكسوفة) من مواجهة الشعب بالحقيقة المرة.

في الشتاء الماضي، استمرت عمليات الصيانة شهوراً،رغم أن المعتاد أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر،وفسر كثيرون تطاولها بأنه محاولة لتغطية عجز في التوليد الكهربائي، و كان ستكون فضيحة لو أعلنت وزارة الكهرباء عن قطوعات خلال فصل الشتاء.

لاحظت كما فعل بعض رفقاء القلم أن قطوعات الكهرباء بدأت مبكرة فالشكوى اتسعت وشملت أجزاءً واسعة من الأحياء السكنية في ولاية الخرطوم بصورة متكررة، مع صمت من شركة الكهرباء المعنية، والوزارة في عهد النظام السابق ظلت تطمئن المواطنين بأن الأوضاع مستقرة ولا توجد مشكلة رغم المعاناة التي يكابدها المواطن في سكنه وعمله.

كنا قد قلنا حينها بأنه إذا كان ذلك الحال في بداية الصيف،فلينتظر الناس حراً لاهباً، ، باستمرار القطوعات الكهربائية لساعات طويلة بلا إعلان مسبق من شركة توزيع الكهرباء، وفي المقابل يستمر تأكيد وزارة الكهرباء بأن الأمور تمضي نحو الأفضل،وبالطبع كانت تلك القطوعات لا تزيد عن ساعتين في اليوم، وكان المناخ أفضل من الصيف الحالي الذي يصلي الناس بشمسه الحارقة.

الوضع المخيف دفعنا إلى طرح تساؤلات صارخة إلى السطح، خزان الروصيرص قبل افتتاح تعليته في يناير 2013 م كان يولد( 250 ) ميقاواط،وينبغي أن يكون تضاعف إلى 500 ميقاواط بعد التعلية،بالإضافة إلى خزانات سنار وخشم القربة وجبل أولياء، والتوليد الحراري في قري وأم دباكر ،بالإضافة إلى أبو السدود (مروي) الذي ينتج 1250 ميقاواط ،ثم أعالي ستيت وعطبرة، ورغم ذلك العجز لا يزال متصاعداً .

هل المشكلة بسبب الربط الشبكي مع إثيوبيا(300 ميقاواط(، أم بفجوة في الطاقة (الفيرنس) الذي تعمل به المحطات الحرارية، لكن رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس العسكري اللواء إبراهيم جابر أكد غير ما مرة أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة ولا يوجد نقص في المحروقات.

فترة الشتاء الماضي في خواتيم عهد النظام السابق، شهدت نقصاً في التوليد الحراري بسبب شح الوقود مما أدى إلى استنزاف مخزون المياه بتشغيل التوليد المائي بكامل طاقته، فلجأت وزارة الكهرباء إلى برمجة قطوعات محدودة، لتجنب القطوعات في رمضان الماضي.

ومنذ أسابيع وصلت قطوعات الكهرباء مستوىً مخيفاً،ووزارة الكهرباء صامتة كأن الأمر لا يعنيها، والمواطن لا يشغل بالها وليس له حتى حق معرفة أسباب القطوعات وموعدها ليرتب أموره، وتم تغيير مديري شركات الكهرباء فزاد الأمر سوءاً،وصارت الوزارة وشركاتها تدير أزمة لا طاقة، ولكنها فشلت حتى في إدارة الأزمة،وتحقيق العدالة في الساعات الطويلة التي يغيب فيها التيار.

ما يجري في قطاع الكهرباء أمر مخيف، مما يتطلب من المجلس العسكري الذي يدير الأمور الدولة في غياب الحكومة ،إخضاع وزارة الكهرباء وشركتها إلى تقييم علمي وموضوعي للوصول إلى الحقائق الغائبة،فمديرو الشركة الجدد يبدو أن من سبقوهم كانوا أفضل ولو في الشفافية وتوفير المعلومات والحقائق،لكن من أتوا بعدهم عاجزون ولم نشهد إلا استمراراً في التدهور والفشل

لماذا لا تحترم شركة توزيع الكهرباء المواطنين وتواجههم بالحقيقة ولو كانت مرة،وتكشف عن حجم العجز في التوليد وتحدد مواقيت القطوعات المبرمجة حتى يستعد لها المواطن ويرتب أموره بدلاً عن القطوعات المتنقلة والمتطاولة التي أحالت حياة الناس إلى جحيم في صيف غائظ.