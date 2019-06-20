الممتاز يجبر شداد على الاعتذار لــ”كان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفع رئيس الاتحاد العام لكرة القدم كمال شداد باعتذار رسمي عن حضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا المقرّر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة فإنّ الخطوة جاءت لارتباط شداد باجتماع مجلس الإدارة المقرر السبت المقبل الذي ينتظر أنّ يناقش أزمة الموسم بعد تعليق الدوري الممتاز بجانب تمسّك الأندية بعدم اللعب.

وتوقفت بطولة الممتاز في أبريل المنصرم بعد الإطاحة بنظام عمر البشير بجانب عدم هدوء الأحوال في البلاد لاعتصام آلاف المواطنين وقتها أمام مقرّ القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة بطولة أمم أفريقيا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.