خطيبة جمال خاشقجي تعلق على اتهام ابن سلمان بالتورط في مقتله

الخليج 365: علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه “تطور محل ترحيب”.

وقالت جنكيز على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن: “دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب”.

وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية.

كما طالبت بـ “تحقيق العدالة وكشف الحقائق”. المادة السابقة الثورة باقية حتى النصر.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة القضاء الفرنسي يحيل نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد

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