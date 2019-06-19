بالفيديو: المجلس العسكري يقر بعدم حضور القضاء والنيابة العامة الجزء الخاص بإصدار توجيهات نظافة كولمبيا التي أسفرت عن أحداث فض الاعتصام

ذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي بأن السيد رئيس القضاء والنائب العام لم يكملا الاجتماع الذي صدرت من خلاله التوجيهات للقيادات العسكرية بتنظيف منطقة كولمبيا التي أسفرت عن حادثة فض الاعتصام يوم 29 رمضان والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

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وأشار كباشي بأن حضور القضاء والنيابة العامة كان من أجل الاستشارة القانونية حيث قال :(السيد رئيس القضاء قال إن هذا عمل الشرطة والنيابة وليس القضاء والسيد النائب العام قدم الاستشارة القانونية فيما يجب القيام به في هذه الحالات وهو الأمر الخاص بنظافة منطقة كولمبيا).

وأضاف الكباشي قائلاً :(لم نتطرق في وجودهم لفض الاعتصام وهما حضرا هذا الجزء فقط من الاجتماع فيما يتصل بتقديم الاستشارة القانونية ولم يكملا الاجتماع وخرجا ومن ثم واصلنا في اجتماعنا باصدار التوجيهات للقيادات العسكرية بالتخطيط لنظافة كولمبيا وليس فض الاعتصام ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)