المحققة الأممية بمقتل خاشقجي تطالب بمعاقبة محمد بن سلمان حتى إثبات حادثة القتل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أول تقرير مستقل أجرته محققة بالأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، إن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قتل بصورة متعمدة وأن السعودية هي المسؤولة.

وذكر التقرير الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع أكتوبر الماضي حٌقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخُنق.

وحملت المحققة التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، السعودية المسؤولية عن “القتل المتعمد” لخاشقجي، فيما لم يثبت التقرير مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن الحادث.

وأشارت المحققة إلى أن “هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار (…) من بينهم ولي العهد السعودي”.

وكانت كالامار زارت في وقت سابق تركيا مع فريق من المحققين والخبراء القانونيين، كما أكدت استلامها أدلة من السلطات التركية.

ولم تصدر الرياض أي رد فعل تجاه تصريحات المسؤولة الأممية إلى حد الآن.

يذكر أن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر الماضي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكدت النيابة السعودية لاحقا اختفاء جثته.

روسيا اليوم