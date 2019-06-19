” العسكري”: لن نحل جهاز الأمن ولا “الدعم السريع” ولن نعدل قوانين القوات النظامية

قطع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن “ياسر العطا” بعدم حل جهاز الأمن الوطني، وعدم حل قوات “الدعم السريع”، وعدم تعديل أي قانون خاص بأي جهاز نظامي، ما لم يوافق قادتها، وأكد أن رؤيتهم للسودان الجديد خلال الـ(3) سنوات للفترة الانتقالية تتمثل في إعادة هيكلة الدولة ومحاسبة كل فاسد بجانب إعادة كل الأموال التي نهبت وأخذت دون وجه حق.

ولفت الفريق “العطا” خلال مخاطبته القوات النظامية بنيالا حسب صحيفة المجهر أمس، إلى الهجمة الشرسة ضد قوات “الدعم السريع” وجهاز الأمن الوطني والشرطة والقوات المسلحة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستمضي لتحقيق رغبات أهل السودان، وقال (القوات النظامية يد واحدة ورؤية واحدة وهدف واحد ولكن وسائلها متعددة كلها من أجل الوصول للهدف الواحد).

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واتهم “العطا” قوى الحرية والتغيير بالتعنت في المواقف، مبيناً أن المجلس العسكري مد أياديه بيضاء لكنهم قابلوها بالتعنت ولهجة إقصاء للجميع وليس للمؤتمر الوطني فقط بل للشباب الذين كانوا معهم في الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)